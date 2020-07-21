İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti

21 Temmuz 2020 Salı, 09:58

İddialara göre, bugün saat 15:10 sularında Sarıyer yönünden Beşiktaş’a yolculuk eden İETT otobüsünün maske takmayan şoförü paniğe neden oldu. Yolculardan bir kadının “maskenizi takar mısınız” uyarısı üzerine "yürü git işine” diyerek cevap verdi. Yolcu kadın takması konusunda ısrar edince şoför aracı durdurup, kabininden çıkarak yolcunun üzerine doğru yürüyüp “bu otobüsten ineceksin" diye bağırdı. 3 kez otobüsü durduran şoför, kadının inmesi için bağırdı.



