İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
Sarıyer yönünden Beşiktaş istikametine seyir halinde olan otobüsü sürücüsü, maske takmayınca paniğe neden oldu. Şoför kendisini uyaran kadın yolcuyu otobüsten zorla indirmek istedi.
İddialara göre, bugün saat 15:10 sularında Sarıyer yönünden Beşiktaş’a yolculuk eden İETT otobüsünün maske takmayan şoförü paniğe neden oldu. Yolculardan bir kadının “maskenizi takar mısınız” uyarısı üzerine "yürü git işine” diyerek cevap verdi. Yolcu kadın takması konusunda ısrar edince şoför aracı durdurup, kabininden çıkarak yolcunun üzerine doğru yürüyüp “bu otobüsten ineceksin" diye bağırdı. 3 kez otobüsü durduran şoför, kadının inmesi için bağırdı.
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