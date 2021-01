"İnternetçi arkadaş" yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı: Gece yarısı bin gençle buluştu

30 Ocak 2021 Cumartesi, 16:45

İsttelkom’un bir süredir teknik altyapı çalışmalarını yaptığı “metroda ücretsiz ve hızlı İBB Wi-Fi internet” testi başarıyla gerçekleştirildi. İBB Meclis Üyesi İYİ Parti'li Yıldız, gerekli izinlerin alınması halinde 9 ay içerisinde tüm hatlara internet bağlantısının sağlanması için teknik kapasitenin olduğunu söyledi. Tweetter hesabından paylaşım yapan Yıldız, şunları ifade etti:

“Eğer gerekli izinleri alabilirsek belediyemizin 9 ay içerisinde bütün hatlara internet bağlantısını sağlamak için teknik kapasitesi var ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Bir de frekans konusu var. Olay sadece ‘router’ koymaktan ibaret değil maalesef. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu), İBB Wi-Fi’in kullandığı frekanslari 2021 sonunda iptal edecek. Bundan dolayı İBB olarak wifi teknolojisini de değiştirmemiz gerekecek ki bu da zaman gerektiren ve maliyetli bir olay. Bu konuyu aşmak için de 2021’de çalışacağız ve ben her zamanki gibi takipçisi olacağım. Evet bir gecede bir şalteri kaldırarak olamayacak belki bunlar. Ama meclisten geçecek karar bunun ilk adımı olacak. Valiliğin de hassasiyet göstereceğini ve önümüzü açacağını umuyorum. Sonra diğer adımları atacağız ve bunu elbirliği ile başaracağız.”

Şişli durağı girişinde bir konuşma yapan Taylan Yıldız, “Metrolarda internet olsun diye bir çağrı yapmıştım. New York, Londra, Roma, Moskova, Taşkent, her yerde var. Durak girişinde 21. yüzyılda başlıyoruz, aşağıya indikçe 40 yıl öncesine geri gidiyoruz. Dünyayla iletişimimiz kopuyor, bizde de olmalı demiştim. Bugün artık İsttelkom Genel Müdürü Nihat Narin ve Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soy’un yoğun çalışmalarıyla bu engeli aşmak üzereyiz. Şu an gece saat 01.00, metrolar kapandı, sizler evlerinizdesiniz ve biz Şişli metro durağı kapısındayız. Yenikapı - Hacıosman metro hattının özelliği İBB’nin metroda ücretsiz ve hızlı Wi-Fi uygulaması testinin bu hatta kurulmuş olması. Bu gece sizlerle yerin 40 metre altında yaklaşık 80 km hızla giderken internet bağlantısını birlikte deneyimleyeceğiz” dedi.

İLK TESTİ ANNESİYLE YAPTI

Metro durağında ve trenlerde bulunan ‘router’ denilen internet yönlendirme cihazlarının testini tren içinde, önce görüntülü mesajlaşma uygulaması üzerinden annesini arayarak yapan Dr. Taylan Yıldız, daha sonra en çok ziyaret edilen EBA, e-devlet, Google, Ekşisözlük, Onedio gibi sitelere girerek ve Netflix’den film indirdi. Yıldız, Upload testi gerçekleştirmek için de Türkiye’de yer altındaki metroda ilk Twitch ve Instagram canlı yayınlarını yaparak gecenin geç saatlerinde binden fazla gençle buluştu.

İsttelkom’un bir süredir teknik altyapı çalışmalarını yaptığı Metroda İnternetin kullanılabilmesi için gerekli izinlerin çıkması bekleniyor.