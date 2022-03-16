İran'da Çarşamba Suri kutlamaları! 13 kişi öldü, 814 kişi yaralandı

16 Mart 2022 Çarşamba, 09:37

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miyadefer yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı öncesi kutlanan "Çarşamba Suri" kutlamalarına ilişkin detaylara değindi. Yapılan kutlamalarda şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 814 kişinin de yaralandığını belirten Miyadefer, yaralananlar arasında uzuvlarını kaybedenlerin olduğunu, 345 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğunu ve 20 kişinin de yoğun bakıma kaldırıldığını kaydetti.