İş insanının aracının önünü kesip cüzdanını çaldılar
Fatih'te Nijerya uyruklu iş insanı Abımbola Obafemi Jackson K.'nın araçla önünün kesilerek yankesicilik yöntemiyle cüzdanını çalındığı iddiasıyla araç sahibi Ali S. yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ali S. serbest bırakıldı.
Olay, 7 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Fatih, Ankara Caddesi'nde yürüyen iş insanı Abımbola Obafemi Jackson K.'nın (46) bir anda araçla önü kesildi. Bu sırada Jackson K'nın içinde 150 dolar, 5 bin 500 TL ve ikamet izin belgesinin bulunduğu cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, olay yerini gören güvenlik kamera görüntüleri incelenerek söz konusu araç bulundu. Polis, aracın sahibi Ali S.'yi (26) 17 Mayıs'ta Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Ali S. aynı gün çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.
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