İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı

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Beyoğlu'nda bir kişinin İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)
09 Mart 2022 Çarşamba, 10:01

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda kaydedildi.

Yolda ilerleyen bir İETT otobüsünün arka kısmına asılan kişi, canını hiçe sayarak yolculuk yaptı.

Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmayan kişi, kendisini cep telefonuyla kaydeden sürücüye poz verip, yoldan geçenlere el salladı. 

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