İstanbul’da dehşet anları: Kayan araç aşağıya uçup böyle takla attı
Kağıthane'de karla kaplı yokuşta kayan otomobil aşağıya uçtuktan sonra takla atarak ters döndü. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, araçtan yara almadan çıkan 3 kişi koşarak kaçtı.
Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde geçtiğimiz ay meydana gelen feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tolga T., arkadaşları Mert Can M. ve Arda Baran H. ile gece yarısı otomobille gezmeye başladı. T., dik bir yokuştan indiği esnada yerdeki kar birikintileri nedeniyle otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, merdivenli bir sokağın başındaki duvara çarptıktan sonra takla atarak aşağıya uçtu. Aracın sokakta kaydığı ve sonrasında aşağıya uçarak takla attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araç sokakta kayarak kontrolden çıkıyor. Sokağın sonuna gelen araç aşağıya uçarak takla atıyor. Birkaç takla atan araç ardından duruyor. İçerisindekiler ise araçtan çıkıyor.
AŞAĞIYA UÇUP DEFALARCA TAKLA ATTILAR
Öte yandan ters dönen araçtan şans eseri hafif yaralı olarak çıkan 3 arkadaş, telaşla caddeye inerek kaçmaya başladı. Aracın takla attığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta kimseyi bulamadı. Şahısların kaçtığı bilgisini alan polis, Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gültepe Polis Merkezi Amirliğine götürülen 3 şahsa burada ifadeleri alınarak sorgulanmalarının ardından "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar ardından tedbir amaçlı polis merkezine çağrılan ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ters dönen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.
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