İstanbul’da korkunç olay: 2 buçuk yaşındaki çocuk balkondan düşüp öldü
Kağıthane’de 2 buçuk yaşındaki çocuk, balkonda dengesini kaybedince çıktığı sandalyeyle birlikte 2. kattan aşağıya düştü. Başından yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul Kağıthane'de dün saat 11.00 sıralarında İlknur Ar., temizlik yaparken 2 buçuk yaşındaki kızı Hira Ar balkona çıktı. Balkon duvarında asılı olan sandalyeye çıkmak isteyen küçük kız, dengesini kaybederek sandalye ile birlikte 2. kattan aşağıya düştü.
Başından yaralanan minik kızın yanına sesleri duyan Ferdi Uysal ve Tayfur Muslugil geldi. Hemen yoldan araç çeviren iki yurttaş, minik kızı özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Hira Ar, ambulansla kaldırıldığı Sarıyer Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı.
Hira Ar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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