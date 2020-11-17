İstanbul'da patlama! Yaralılar var
Tuzla'da bulunan İstanbul Boya Vernik Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu bildirildi.
AYRINTILAR GELECEK...
En Çok Okunan Haberler
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- İBB'den yeni koronavirüs kararları
- Erdoğan'ın bir daha o ifadeyi kullanacağını sanmıyorum
- Abdulkadir Aksu'dan kötü haber!
Video Haberler
- İstanbul'da patlama! Yaralılar var
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu
- Flaş çağrı: Okullarda ara tatil uzatılsın!
- Manzarayı seyrederken bir anda dehşeti yaşadı
- Mezar taşı ustası çakmaklara yazdığı mesajla uyardı
- Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...
- Sipariş getiren kurye, apartmanda idrarını yaptı
- Cami hoparlöründen 'koronavirüsüm' anonsu
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Canlı yayına damga vuran Kanal İstanbul tepkisi!