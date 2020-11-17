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İstanbul'da patlama! Yaralılar var

Tuzla'da bulunan İstanbul Boya Vernik Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 15:35

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