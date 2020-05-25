İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:05

Olay, Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'nde 25 Şubat Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Sahibinin dolaştırmaya çıkardığı pitbull, sokak köpeğini görerek saldırdı. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan pitbull, sokak köpeğini boyun kısmından yakalayıp hırpalamaya başladı.

Bunun üzerine köpeğin sahibi, kendi köpeğini durdurmak istese de başarılı olamazken devreye çevredeki vatandaşlar girdi. Köpeklere sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanına sürüklenerek ayrılmaları için tazyikli su verildi. Suyun etkisiyle kavgayı bırakan köpekler birbirlerinden uzaklaştırıldı.

Pitbull'un saldırdığı sokak köpeğinin yaralandığı olayda yaşanan dehşet anları bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.