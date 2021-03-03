İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
Geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı haber teyit uygulaması "Doğru mu?", İYİ Parti'nin diline düştü. Erdoğan'ı çok kızdıracak bir paylaşım yapan İYİ Parti, videonun sonuna Meral Akşener'in sesinden "Edep yahu diyorum" cümlesini ekledi.
Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında büyük bir gafa imza atarak "Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden bir zihniyettir bizim zihniyetimiz' demiş ve dinleyenleri şaşkına çevirmişti.
İYİ Parti'den paylaşılan videoda "Doğru mu?" uygulamasından Erdoğan'ın bu sözlerinin teyit edilmek istendiği, uygulamanın haberi "Doğru" olarak işaretlediği görüldü.
İYİ Parti resmi hesabından paylaşılan video için "İlk reklam bizden olsun." denildi.
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