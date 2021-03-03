İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım

03 Mart 2021 Çarşamba, 12:32

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında büyük bir gafa imza atarak "Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden bir zihniyettir bizim zihniyetimiz' demiş ve dinleyenleri şaşkına çevirmişti.

İYİ Parti'den paylaşılan videoda "Doğru mu?" uygulamasından Erdoğan'ın bu sözlerinin teyit edilmek istendiği, uygulamanın haberi "Doğru" olarak işaretlediği görüldü.

İYİ Parti resmi hesabından paylaşılan video için "İlk reklam bizden olsun." denildi.