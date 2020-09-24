İYİ Partili Türkkan "Başka şansları yok" deyip erken seçim için tarih verdi

24 Eylül 2020 Perşembe, 15:13

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye’nin yönetilemez hale geldiğini belirterek, “Türkiye, nefes alabilmek ve içinde bulunduğu şartlardan kurtulmak için 2021 yılında mutlak ve mutlak bir seçime gitmek zorunda kalmıştır. Dolar artık takip edilemez durumdadır. Bunun sorumlusu dış güçler değildir. Türk parasını pula çeviren AKP’dir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tıkandığını vurgulayan Türkkan, “Bu sistemin adı, vahşi kapitalizm yerine abdestli kapitalizm, yönetim krizi var. Getirdikleri bu ucube sistem, milletin hayrına çalışmıyor” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Türkkan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TÜRKİYE, YÖNETİLEMEZ HALE GELDİ: Gerek dış politika gerek ekonomide yaşadığımız gelişmeler gösteriyor ki Türkiye AKP tarafından yönetilemez ülke haline gelmiştir. Türkiye’e ülkeye devamlı kayıp yaşatan AKP’yi taşıyamaz hale gelmiştir. Türkiye, nefes alabilmek ve içinde bulunduğu şartlardan kurtulmak için 2021 yılında mutlak ve mutlak bir seçime gitmek zorunda kalmıştır. Türk milleti batan ekonominin sorumlusunun AKP olduğunu bilmektedir. Doları 7 liranın altında tutmak için 60 milyar doları heba eden, Merkez Bankası’ndaki döviz rezervini boşaltan AKP, bu kötü gidişin yegane sorumlusudur. Dolar artık takip edilemez durumdadır. Bunun sorumlusu dış güçler değildir Türk parasını pula çeviren AKP’dir.

GİDECEKLERİNİ BİLİYORLAR: Adalarımızın işgaline ses çıkarmayan ve şimdi Ege kıyılarına hapsedilmeye çalışılmamızın tek sorumlusu AKP’dir. Kız çoçuklarımızın, kadınlarımızın can güvenliği yoksa sorumlusu AYM Başkan’na ‘sıkıysa bisikletle işe git’ diyen AKP yönetimidir. Çözüm yerine sorun üreten AKP, bu ülkeyi 2023’e kadar yönetemez hale gelmiştir. Gideceklerini iyi biliyorlar o yüzden ihalesiz kanunlar vererek memleketin kasasını yandaşlarına aktarmaya devam ediyorlar.

CENGİZ HAN BİLE BU KADAR ÇÖKMEDİ: Tarihe barbar diyen geçen Cengiz Han bile Cengiz İnşaat kadar Anadolu’nun ganimetlerine çökmedi. İki ihalenin toplamı Cengiz’in affedilen vergi borçlarına tekabül ediyor. Cengiz’in vergi borçlarını affediyorlar ve 21b ile aralarında anlaşıp ihaleyi Cengiz’e veriyorlar. Bu kadar fütursuzca yapmalarının sebebi, erken seçim yapılacak ve gideceklerini iyi biliyorlar.

BU SİSTEMİN ADI ABDESTLİ KAPİTALİZM: Bu sistemin adı, vahşi kapitalizm yerine abdestli kapitalizm. Zengine paramatik, fukaraya zikirmatik. Türk Milleti artık kanını emen bu talan düzeninden kurtulmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı, yönetim krizi var. Getirdikleri bu ucube sistem, milletin hayrına çalışmıyor.

ERKEN SEÇİM DIŞINDA ŞANSLARI YOK: 95 yılda borç 970 milyar lira. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte 840 milyar lira. Halk fukaralaşıyor. Yoksulluktan başka bir şey getirmedi. Kişisel borç, 21 bin 800 liraya çıkmış. Bol bol para basmışlar, milleti borca sokmuşlar. Yalancı bahar yaratmaya başladılar. Fakiri fukarayı borçlandırdılar. Kendi siyasetlerinin finansmanını sağladılar. Beklenen ikinci dalgayı da düşündüğümüzde erken seçime gidecekler başka şansları yok.

FUKARALIK PİK YAPTI: Koronavirüs meselesi ülkeyi daha fazla sıkıntıya sokmaya başladı. Dünyada milyon yeni vaka gözlemlendi. Bir haftada rastlanan en büyük rakam. ‘Eğitimi 1 Ekim’de başlatalım’ demiştim, bunlar kulak arkası edildi. Yüz yüze eğitimle beraber istemediğimiz olaylar başladı. Ne ekonomisi pik yapacak? Dolar pik yaptı, fukaralık pik yaptı.

VERGİYİ ACUN’A MI VERİYORUZ: EBA çöktü, öğrenciler giremedi. Öğretmenler giremedi, ders de yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı ‘sıçrama var’ dedi. Sıçrama ne kardeşim? Bunun ismi normal bir talep. Bakan tanıtımda, ‘dünyanın en iyi eğitim altyapısını kuruyoruz’ demişti. Bilgisayarı yok çocukların. Bilgisayarı temin etme işi Acun’a düştü. Vergiyi devlete veriyoruz, bilgisayar Acun’dan. İşleri ciddiye almadılar, gerçeği görmediler.

AŞAĞILADIKLARI LOZAN’A SARILDILAR: Bundan yüzyıl önce de Türk Milleti’ne karşı Yunanistan’ı piyon olarak kullanmışlardı, bir şey değişmedi. Türkiye’nin hakları müzakere edilemez konulardır. Güneyimizde bir terör devleti kurulmasına gayret gösteren Fransa ve Amerika, şimdi suya ayak basmamızı bile engellemek istiyor. Geldiğimiz noktada Lozan’ın gücüne sarılmak zorunda kaldı. Cahit Özkan’ın yaptığı konuşmayı hatırlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler aşağıladıkları Lozan’a sarılmaya muhtaç kaldılar.

AYM KARARLARI ŞAİBELİDİR: Sayın İçişleri Bakanı, bu ülkenin güvenli olmadığına dair itirafı demektir. Bunun sorumlusu sensin, AYM Başkanı değil. AYM Başkanı’na bugün ‘sen FETÖ’cüleri yerleştirdin’ diyor, mealen ‘sen FETÖ’cüsün’ diyor. Bu ülke muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin kurumları, ağızlara sakız edilecek değildir. AYM Başkanı’nın İçişleri Bakanı tarafından FETÖ’cülükle suçlandığı bir dönemde AYM kararları şaibeyle karşılanır. Bu durumun çözülmesi gerekir. Bundaki amaç nedir? AYM Başkanı hakkında soruşturma var mıdır? Hükümetimizden açıklama bekliyoruz.