İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

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İzmir'in Karaburun, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 237 kaçak göçmen yakalandı, 10 arganizatör gözaltına alındı.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 13:23

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, geçen 22 ve 23 Mayıs'ta, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

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