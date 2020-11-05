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İzmir'de berber dükkanında deprem anındaki korku kamerada

İzmir'de bir berber dükkanındaki vatandaşların, deprem anında yaşadığı korku, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2020 Perşembe, 17:40

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren, yeni görüntüler ortaya çıktı. Bayraklı'daki bir berber dükkanında, deprem anında müşterilerin ve çalışanların yaşadığı panik, iş yerinin kamerasına yansıdı. Deprem sırasında, müşterisinin saçlarını kesen çalışan, panikle makası elinden atarak dışarıya kaçtı. Görüntülerde, müşterilerin hızlıca kaçma anları da yer aldı.

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