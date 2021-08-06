İzmir'de güneşi görenler endişeye kapıldı
Türkiye'yi 10 gündür etkisi altına alan orman yangınları sonrası, yükselen duman ve İzmir ve Çanakkale'ye ulaştı. İzmir'de sabah saatlerinde dışarı çıkan yurttaşlar gri gökyüzü ve kırmızı güneş ile karşılaştı.
Ege ve Akdeniz'debir süredir devam eden orman yangınlarının dumanı İzmir’de gökyüzünü kapladı. Kentte dumanların güneşi kapattığı ve gün ışığının azaldığı görüldü. Gökyüzü griye döndü, güneş ise kırmızı renkte görüldü.
İzmir’in herhangi bir noktasında orman yangını bulunmazken, ters hava akımı sonucu Yunanistan ile Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarında oluşan duman bulutlarının İzmir semalarında böyle bir havanın meydana getirdiği belirtildi.
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