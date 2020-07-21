Kadınlar Pınar Gültekin için sokağa çıktı

21 Temmuz 2020 Salı, 20:27

Kadınlar, katledilen Pınar Gültekin için Türkiye'nin birçok şehrinde sokağa çıktı. Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in, Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Pek çok kentte kadın cinayetlerine karşı mücadele çağrılarının yapıldığı eylemlerde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri son bulana kadar "susmuyoruz" denildi.

İSTANBUL

Kadinlar Birlikte Güçlü Platformunun çağrısıyla çok sayıda kadın Kadıkoy rıhtımda bir araya geldi. Kadınlar, "Bugun Pınar Gültekin için buradayız. Pınar kendi hayatını yaşamak istediği için öldürüldü. Bu herhangi birimiz olabilir. Buradayız bizi koruyan kanunları kaldırmaya çalışanlara buradan hep beraber "bizim" diyoruz" açıklamasında bulundu.

Eylemde sıklıkla öldürülen kadınların isimleri okundu

Kadınlar "tek bir kadının daha katledilmesine sessiz kalmaya niyetimiz yok" mesajı verdi.

İZMİR

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen kadınların önü polislerce kesildi. Yürümekte ısrar eden kadınlara polis müdahale etti. Müdahale esnasında kadınlar polisler tarafından yerlerde sürüklendi ve darp edildi. Darp edilen yaklaşık 15 kadın gözaltına alındı. Kadınlar gözaltı sırasında sık sık, “Katledilen kadınlar isyanımızdır” sloganları attı.

NE OLMUŞTU?

Muğla Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

5 gündür kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Gültekin'in cansız bedeni, bugün ormanlık alanda bulundu. Gültekin’i öldürdüğünü itiraf eden katil Cemal Metin Avcı gözaltına alındı.