Kadınların fotoğraflarını çekerek taciz eden kişiye meydan dayağı

04 Eylül 2021 Cumartesi, 15:18

Olay, dün 16.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç isimli şahsın hareketlerinden rahatsız oldu. Daha sonra uzaklaşmaya çalışan kadınlar kendilerinin fotoğraflarının çekildiğini fark edip bağırmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı daha sonra darbetmeye başladı. Elinden cep telefonu alınan O.Ç’nin fotoğraf galerisinde bir birinden farklı çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu görüldü. Yurttaşlar darbettikleri şahsı, yakında bulunan polis merkezine teslim ettiler. Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ç adliyeye sevk edildi. Yaşanan anlar ise tacize uğradığı iddia edilen bir kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.