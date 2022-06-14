Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu: 'Tartışma kira için çıkmadı'

14 Haziran 2022 Salı, 16:09

Harmantepe Mahallesi'nde 13 Haziran Pazartesi akşamı saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı binanın giriş katında kiracı olan Hamza Çıkrıkçı ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın ardından Tombul kiracısından evi boşaltmasını istemişti. Çıkrıkçı, iki gün sonra evi boşaltacağını söyleyip, evine dönmüştü.

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