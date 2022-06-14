Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu: 'Tartışma kira için çıkmadı'

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İstanbul Kağıthane'de, Hamza Çıkrıkçı adlı kiracı, tartıştığı ev sahibi Şenel Tombul'u tabancayla vurarak öldürdü. Tombul'n oğlu Kadir Tombul, "Bizim paraya ihtiyacımız yok. Olay kira nedeniyle yaşanmadı. Evden 2 yabancı uyruklu kadın çıktı. Kadın ticareti yaptığını öğrenince çıkması için baskı yaptık" iddiasında bulundu.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 16:09

Harmantepe Mahallesi'nde 13 Haziran Pazartesi akşamı saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı binanın giriş katında kiracı olan Hamza Çıkrıkçı ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın ardından Tombul kiracısından evi boşaltmasını istemişti. Çıkrıkçı, iki gün sonra evi boşaltacağını söyleyip, evine dönmüştü.

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