Kan donduran görüntüler! Çocuğunu havaya kaldırıp, çekyata fırlattı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 16:30

Polis memuruyken görevden ihraç edildiği belirtilen Nejdet Ö., 7 yıl önce eşinden boşandı. Çocuğu Muhammed Ö.'nün (10) velayeti ise kendisine verildi. İddiaya göre Nejdet Ö., çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Bu anlardan birini görüntüsü ise kendi yakınlarınca cep telefonuyla kaydedildi. Tam olarak ne zaman çekildiği belirtilmeyen ve sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Nejdet Ö.'nün, oğlu Muhammed Ö.'yü havaya kaldırıp, çekyatın üzerine savurduğu görüldü.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.