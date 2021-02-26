Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını

26 Şubat 2021 Cuma, 16:04

Kanada'nın Québec eyaletinde bulunan Manitoba kentindeki kar labirenti, kış sezonun açılmasıyla 13 Şubat'ta görücüye çıktı. Kovid-19 salgını sebebiyle açılması konusunda belirsizlik yaşanmasının ardından kış sezonuyla birlikte açılacağı açıklandı. Dev labirente ek olarak, kardan heykeller, kaydıraklar ve dev kızak pisti de tema parkı yer alıyor. Kar labirentinin 3 kilometre alanı kapladığı kaydedildi.