Abone Ol google-news

Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını

Kanada'nın Manitoba kentindeki dünyanın en büyük ve 3 kilometrelik kar labirenti koronavirüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2021 Cuma, 16:04

Kanada'nın Québec eyaletinde bulunan Manitoba kentindeki kar labirenti, kış sezonun açılmasıyla 13 Şubat'ta görücüye çıktı. Kovid-19 salgını sebebiyle açılması konusunda belirsizlik yaşanmasının ardından kış sezonuyla birlikte açılacağı açıklandı. Dev labirente ek olarak, kardan heykeller, kaydıraklar ve dev kızak pisti de tema parkı yer alıyor. Kar labirentinin 3 kilometre alanı kapladığı kaydedildi. 

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler