Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını
Kanada'nın Manitoba kentindeki dünyanın en büyük ve 3 kilometrelik kar labirenti koronavirüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.
Kanada'nın Québec eyaletinde bulunan Manitoba kentindeki kar labirenti, kış sezonun açılmasıyla 13 Şubat'ta görücüye çıktı. Kovid-19 salgını sebebiyle açılması konusunda belirsizlik yaşanmasının ardından kış sezonuyla birlikte açılacağı açıklandı. Dev labirente ek olarak, kardan heykeller, kaydıraklar ve dev kızak pisti de tema parkı yer alıyor. Kar labirentinin 3 kilometre alanı kapladığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
Video Haberler
- Salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- Dikkat! 15 dakikada bulaşıyor
- İETT otobüsünde ''su saati'' alarmı
- Başkent'te çıkan yangında gıda deposu küle döndü
- Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok
- İktidarın Aynı gemideyiz sözüne yurttaştan olay yanıt
- AKP'deki skandal görüntülere çok sert tepki
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti