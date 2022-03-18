Kaybolduktan 2 yıl sonra cesedi bulunan Semira davasında 2 amcaya tutuklama
Hatay'da, 2017'de kaybolan ve daha sonra çuval içinde cesedi bulunan Semira Arslan (17) ile ilgili davada 2 amcası 'cinayet', Selim Ç. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Altınözü ilçesinde 2017 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Semira Arslan'ın cesedi, 2019'da zeytin bahçesi içindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içine bulundu. Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu.
Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Semira Arslan'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti.
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