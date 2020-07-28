Kazada can pazarı! Şiddetli çarpışmanın ardından yola savruldular

28 Temmuz 2020 Salı, 11:31

Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu’da Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İdaresindeki 59 MA 0412 plakalı motosikletle seyreden sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan ve adı tespit edilemeyen kadına çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan kadın ağır şekilde yaralanırken, kasksız motosiklet sürücüsü de başını asfalt zemine çarparak yaralandı.

Her iki yaralının yardımına ilk olarak trafikte seyreden diğer araçların sürücüleri koştu. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavilerinin yapılması için Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı.