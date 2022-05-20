Kılıçdaroğlu: 'Rüşvet yiyenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da üye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Onurumla gezdim, siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Rüşvet verenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Üye Katılım Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Emeğiyle geçinmeye çalışanlar partiye katılıyor. Bu davanın neferi olarak ben karşınızdayım" ifadelerini kullandı.
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