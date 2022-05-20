Kılıçdaroğlu: 'Rüşvet yiyenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum'

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Üye Katılım Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Emeğiyle geçinmeye çalışanlar partiye katılıyor. Bu davanın neferi olarak ben karşınızdayım" ifadelerini kullandı.



