Kırgızistan’da kömür yatağında heyelan
Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesinde yer alan kömür ocaklarında toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonrası ortaya çıkan toz bulutu çevredekiler tarafından kaydedildi.
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