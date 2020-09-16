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Kırgızistan’da kömür yatağında heyelan

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesinde yer alan kömür ocaklarında toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonrası ortaya çıkan toz bulutu çevredekiler tarafından kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 09:31


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