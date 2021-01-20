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Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Pirinçeken köyü bölgesinde kış uykusundan uyanan ayı ve yavrusu görenleri şaşırttı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 09:47

Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Pirinçeken bölgesinde yaşayan boz ayıların kış uykusundan uyanmaları kameralara yansıdı. Yöre halkı, ayıların bu mevsimde fazla görünmediklerini belirterek aç oldukları için kış uykusundan uyandıklarını belirtti.

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