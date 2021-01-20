Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan: Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni çöp konteynırında bulundu

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:57

Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 251'inci Sokak'ta sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Sokak içerisinde temizlik yapan görevli, sabah saatlerinde konteynerde çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek bulduktan sonra, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CESET YENİ DOĞMUŞ KIZ BEBEĞİNE AİT

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin yeni doğmuş bir kız bebek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Kız bebeğine ait cansız beden, otopsi işlemleri için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemek üzere emniyete götürdü.