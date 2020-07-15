Köylü isyanda: Ben anayım bu toprakları savunacak benim!

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Konya İl Başkanı Barış Beştaş ve Ilgın İlçe Başkanı Mustafa Kozan’dan oluşan CHP heyeti, Çavuşçugöl köyüne giderek halkla bir araya geldi. Heyeti Türk bayraklarıyla karşılayan köy halkı, sorunlarını anlattı.

Köylü bir kadın, "Ben anayım, bu toprakları savunacak benim. Bu güzelim topraklarda bize kirli hava solutmaya hakları var mı? Benim vatandaşım eker, ben de onları çapalarım. Ekmeğimi kazanırım, alnımın teriyle. Oturdum yerde helal helal yerim" diye konuştu.

Bir köylü ise, bir süre önce bölgenin SİT alanı ilan edildiğini hatırlatarak kararda imzası olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan imzasına sahip çıkmasını istedi.

Başka bir köylü ise kaymakama kızgın olma nedenlerini şöyle açıkladı:

"Hiç kimseye evrak gelmeden müteahhit çalışmaya başladı. Bir tepki gösterdik, bize evrak gelmedi dedik. Biz mücadeleye başladıktan 20 gün sonra hızlandırdılar. Kalktık bi baktık adamlar çalışmaya başlamış."

NE OLMUŞTU?

Ilgın'a bağlı Çavuşcugöl mahallesinde 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TKİ'nin 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alınmasına bölge halkı tepki göstermiş, bunun üzerine AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş bölge sakinlerini ziyaret etmişti.

Ziyaret sırasında AKP Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’e bir köylü “Memlekette bir şey koymadınız, sattınız hepsini” diyerek tepki göstermişti. Yaşlı adamın tepkisine sinirlenen Özdemir ise “Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı' diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” demişti.

Eylemlerini sürdüren halkla konuşmaya gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ise bir köylüye ‘Terbiyesizlik yapma lan’ demesi üzerine yuhalanmıştı.