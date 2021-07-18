Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı

18 Temmuz 2021 Pazar, 11:06

Konurtepe Mahallesi sakinleri, kırsal bölgedeki bir su kuyusuna at düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla atı çıkaramayan mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekibi, bir saatlik çalışma ile kuyudaki atı beline bağladığı halatla yukarı çekerek kurtardı.