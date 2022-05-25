Manavgat’ta traktör 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü Hüseyin Ünal, traktör ile birlikte 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 76 yaşındaki Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Ünal (76) isimli yurttaş, traktörü ile Gebece istikametinden Azak mevkii istikametinde bulunan yayla evine giderken, yayla evinin yakınında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
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