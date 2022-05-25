Manavgat’ta traktör 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü Hüseyin Ünal, traktör ile birlikte 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 76 yaşındaki Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:53

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Ünal (76) isimli yurttaş, traktörü ile Gebece istikametinden Azak mevkii istikametinde bulunan yayla evine giderken, yayla evinin yakınında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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