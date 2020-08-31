Markette kadına çirkin saldırı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:09

Market İşçileri isimli Twitter hesabından paylaşılan bir videoya göre İstanbul Sancaktepe'deki bir markette yaşandığı belirtilen olayda bir erkeğin kadın çalışanlara şiddet uyguladığı görüldü.

Paylaşılan videoya "İstanbul Sancaktepe Hakmar markette yaşanan erkek şiddeti karşısında failin tutuklanması ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması adına emniyeti göreve çağırıyoruz. Hiçbir market işçisi kadın yalnız değildir!" notu düşüldü.