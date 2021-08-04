Marmaris’te tatil ve yangın bir arada
Marmaris’te orman yangınları devam ederken turistler de alevlere rağmen tatillerini sürdürüyor. Alevlerin gölgesinde tatillerine devam eden turistler ilginç manzaralar oluşturdu.
Marmaris’te 6 gündür devam eden orman yangınları bugün Hisarönü’nde tekrardan alevlendi. Yangına rağmen bölgedeki turistler de tatillerine kaldığı yerden devam etti. Alevlere rağmen denize giren turistler ilginç görüntüler oluştururken ekipler de bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı . Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek verdi.
Video Haberler
- Taksicilerden kadın sürücü adayına sözlü saldırı
- Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
- Marmaris’te tatil ve yangın bir arada
- Alevler geceyi gündüze çevirdi
- İzmir'de korkunç kaza: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada