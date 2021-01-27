"Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video" diye paylaştı: 'Muhteşem ikili' ne yapıyor? İzleyelim, hallerine gülelim
İBB Sözcüsü Murat Ongun, hükümete yakın 24 TV kanalında çıkan bir haber için "Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video" dedi.
Hükümete yakın 24 TV kanalında, ilginç bir haber yapıldı.
Programda; Hikmet Genç ve Murat Çiçek, kreşler üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Hükümete yakın televizyon kanalında, İmamoğlu'nun kreşleri 400 TL'den 900 TL'ye çıkardığı savunuldu.
Programda ayrıca, "O bedava olacak, bu olacak, hepsi palavra çıktı. Kreş ücretini 400 TL’den 900 TL’ye çıkarmışlar. Anneler isyan ediyor. İyi kazık attı" gibi sözler sarf edildi.
"İZLEYELİM, HALLERİNE GÜLELİM"
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ongun, videodaki annelerin başka bir kreş zammından bahsettiğini ifade ederken, hükümet medyasının halini ortaya çıkardı.
"Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video..." diyen Ongun, "Ekrem İmamoğlu düşmanlığı belli ki sadece körlük değil, işitme engeli de yaratıyor. Videodaki anneler başka bir kreş zammından bahsederken, bakın 'muhteşem ikili' ne yapıyor. İzleyelim, hallerine gülelim" diye belirtti.
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