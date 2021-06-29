Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı

29 Haziran 2021 Salı, 15:35

Kaza, Aydıncık ilçesinde meydana geldi. Aydıncık tüneli çıkışında Anamur ilçesinde Silifke ilçesine çöp taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Hasan Erdal yönetimindeki 34 GK 1482 plakalı TIR, Antalya'nın Alanya ilçesine giden 33 EC 647 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 14 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. 8 yaralıyı ayakta tedavi edilirken sürücülerin de aralarında bulunduğu diğer yaralılar ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya- Mersin kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.