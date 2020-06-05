Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul’da toplu taşıma araçlarında 1 Haziran’dan bu yana oluşan dikkat çekici yoğunluk bugün sabah erken saatlerde de devam etti. Yoğunluk nedeniyle metrobüs içerisinde ve duraklarda sosyal mesafe de hiçe sayıldı.
Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini normalleşme adımlarına bırakmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte şehirdeki insan hareketliliği de artış göstermeye başladı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplu taşıma araçlarında oturan yolcu sayısının üçte biri oranında ayakta yolcu olabileceği kararı alınmıştı. Kararlara rağmen bugün mesai saatinin başlamasına yakın saatlerde bazı duraklarda ve metrobüslerde oluşan yoğunluklar nedeniyle sosyal mesafe hiçe sayıldı. Metrobüste ve duraklarda bazı yolcuların maske takmadığı da görüldü.
Video Haberler
- ABD'de polisin yere ittiği yaşlı adam ağır yaralandı
- Uğur Dündar sosyal medyada gündem olan kavgasını anlattı
- Cüneyt Arkın'ın Türkan Şoray itirafı gündem oldu
- HDP'nin 'Darbe var' yürüyüşüne polis müdahalesi
- Canlı yayında vekilerin tutuklanmasını böyle yorumladı
- Eğlenceyi böyle dehşete çevirdiler! Emniyet peşlerinde
- '65 yaş' isyanı türkü oldu! Büyük ilgi gördü
- Çaldığı etleri kardeşinin kasap dükkanında sattırdı
- Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne özel klip
- Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı