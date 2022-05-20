Midibüs 'ambulans' oldu: Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi

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Edirne'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoför Hasan Büyükuçar (63), midibüsünde fenalaşan erkek yolcusunu midibüsüyle en yakın sağlık kuruluşuna götürdü. İlk tedavisinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun fenalaştığı, çevresindekilerin şoförü uyardığı o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 16:57

Edirne merkez ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hattında yolcu taşıyan midibüste seyahat eden E.K., hastane dönüşünde araç Atatürk Bulvarı’na geldiğinde aniden fenalaştı. Yolcular durumu midibüsün şoförü Hasan Büyükuçar’a haber verdi.

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