Midibüs 'ambulans' oldu: Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
Edirne'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoför Hasan Büyükuçar (63), midibüsünde fenalaşan erkek yolcusunu midibüsüyle en yakın sağlık kuruluşuna götürdü. İlk tedavisinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun fenalaştığı, çevresindekilerin şoförü uyardığı o anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Edirne merkez ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hattında yolcu taşıyan midibüste seyahat eden E.K., hastane dönüşünde araç Atatürk Bulvarı’na geldiğinde aniden fenalaştı. Yolcular durumu midibüsün şoförü Hasan Büyükuçar’a haber verdi.
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