Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest bırakıldı
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi hayatını kaybetti. Kayaalp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yozgat'ta1 kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı TIR çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı