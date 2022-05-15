Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest bırakıldı

15 Mayıs 2022 Pazar, 16:31

Yozgat'ta1 kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı TIR çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.