Milli takımdan Galler paylaşımı

15 Haziran 2021 Salı, 15:15

Euro 2020’de 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Azerbaycan fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, ‘Bugün, dünden daha çok. İnanıyoruz’ ifadeleri yer aldı.