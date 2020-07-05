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Milyonların sesi oldu! Ağzına geleni söyledi

İstanbul Eyüp'te sokakta maske aparatı satarak harçlığını çıkaran ve ailesine yük olmamaya çalışan gencin isyanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2020 Pazar, 10:49

Maske aparatı satarak harçlığını kazanan genç Yol Tv mikrofonuna içini döktü.  Türkiye'deki gelir adaletsizliğine dikkat çeken genç "Yandaşların çocukları aldıkları bursla Ferrari'lerinin deposunu dolduruyor, biz sokakta satıcılık yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" diye isyan etti.

Gencin konuşması çevredekilerin ve sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini kazandı.

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