Müge Anlı canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı

02 Haziran 2020 Salı, 16:19

Koronavirüs salgını sonrası ara verilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Müge Anlı ekranlara döndü. Kendisi hakkında ortaya atılan iddialar ve çalışma arkadaşlarının sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala işten çıkarıldığı iddiaları sonrası ilk kez yayın yapan Anlı önemli açıklamalarda bulundu.Anlı çalışma arkadaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgın sonrası ilk programıyla ekranlara dönen Müge Anlı özetle şunları kaydetti:

“DOST İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE YAN YANA DURANLARA DENİR”

“Çok özledik çok bekledik sonunda buluştuk. Yayında olmadığımız günlerde gündeme getirdiğimiz konularla ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Haber ekibimiz aralıksız çalışarak hepsini tek tek takip etti. Onlara da kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum.

Bir teşekkürüm de sevginiz için siz kendinizi biliyorsunuz. Dost iyi günde kötü günde yan yana duranlara denir. İyi ki varsınız. İyi ki benim dostumsunuz. Bu candan sevginiz ve desteğinize, güveninize daha da güzel daha da kalıcı işlerle cevap vermek için Allah fırsat versin. İnanın sizlerle beraber olduğum için sizlerle bu yayını yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız.

Herkesin sıkıntısı var, hepimizin sıkıntısı var, üzüntüsü var, derdi var. İllaki hasta olmamıza gerek yok. Olanı biteni görüyorsun. Herkes için endişeleniyorsun.”

“İNSAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINI SEÇEMİYOR”

“Ben bir teşekkürü de sayın Serhat Albayrak ve Metin Ergen’e yapmak istiyorum. Çünkü insan çalışma arkadaşlarını seçemiyor. Çalışma arkadaşlarını sevmek ve onların seni sevmesi de çok büyük bir lüks ve şans. Ben bu lüksü de şansı da yaşıyorum. Gerçekten ATV, bizlere bu süreçte çok destek oldu, yanımızda durdu. Önce sağlığınız dedi. Serhat beyin bana söylediği şey, “13 yıldır bizlerle berabersin ve daha yıllarca da bizle program yapmanı isteriz. Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli “dedi. Bizi bu iç rahatlığıyla uğurladı kanaldan. O yüzden çok teşekkür ediyorum onlara.

MUHABİR KONUĞA NE SÖYLEYECEĞİNİ ANLATIRKEN YAKALANDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının muhabiri Zeynep Öncüler, Halil Ergül olayıyla ilgili Erzincan’dan canlı yayına bağlandı. Müge Anlı’nın sorduğu sorulardan bağımsız olarak programın konuklarına başka sorular yönelten muhabir, canlı yayında olduğunu fark etmeden konuğa yayında söyleyeceklerini anlatırken yakalandı. Öncüler, “Turan abi sen şeyden bahsedeceksin” derken Müge Anlı ise araya girerek “Zeynepcim yayındasın” diyerek Öncüler’i uyardı. Sonrasında Muhabir, “Halil bey bulunduğunda sol kolu yoktu. Hayvanlar yemiş olabilir mi?” diye sordu. Öncülerin sorduğu soruya sinirlenen Anlı, “Zeynep o konu bizi ilgilendirmiyor” diyerek araya girdi.



“DOST İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE YAN YANA DURANLARA DENİR” - VİDEO







Bu durum ise sosyal medya şöyle yorumlara neden oldu:





“BİZLERİ YARI YOLDA BIRAKTILAR”

Gelen kulis haberlerine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in eski çalışanları halen Müge Anlı’ya tepkili. Sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala işten çıkarıldıkları iddia edilen ekip, kendi arasında Anlı’nın yeni ekibinin tecrübesiz, daha önce hiçbir programda görev almamış profesyonel olmayan kişilerden oluştuğunu söylüyor.

Müge Anlı’nın canlı yayında sarf ettiği, “dost iyi günde kötü günde yan yana duranlara denir” sözüne atıfta bulunan çalışanlar, “12 yıldır birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarına bir anda sırtlarını döndüler. Eylül’de görüşürüz denilerek bizleri yarı yolda bıraktılar” yorumları yapıyor.



Kaynak: Yeniçağ