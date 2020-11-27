Muhabirin "Katar" ile ilgili sorusuna engelleme

27 Kasım 2020 Cuma, 20:21

YouTube'da programlar yapan ve daha çok sokak röportajları yayınlayan Yurttaş TV'nin muhabiri, Borsa İstanbul'un Katar'a satılmasıyla ilgili sorduğu bir soru nedeniyle engellendi.

Sokakta bir yurttaşa, "Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'lılara satıldı, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye soran muhabire, oradan geçmek üzere olan biri tarafından provoke edilerek engellendi.

Muhabire, "Sen neden anarşist, komünist sorular soruyorsun. Komünist sorular sormayın" diyerek bağıran kişiye, etraftaki yurttaşlar tepki gösterdi.

Provokasyoncu kişiye yurttaşlar, "Keşke sen de komünist olsan" şeklinde tepki gösterirken, muhabir, "Sen neden insanların düşüncesine karışıyorsun" diyerek karşılık verdi.