Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı

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Müzisyen Mehmet Özkeleş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla seslendirdiği Atatürk Marşı'nı youtube sayfasından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:32

Atatürk Marşı klibini, youtube hesabından yayınlayan Özkeleş, "Herkese merhaba, günün anlam ve önemine ithafen ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma adına bir parça seslendirmek istedim." ifadelerini kullandı.

MEHMET ÖZKELEŞ - ATATÜRK MARŞI

Seninle doğarız her On Kasım'da

Sevginle coşarız seni andıkça

İzindeyiz senin dünya durdukça

Sen birdin bin oldun bizde ATATÜRK

Yaktığın meşale hiç sönmeyecek

Bu bayrak gönderden hiç inmeyecek

Bu ulus izinde hep yürüyecek

Sen birdin bin oldun bizde ATATÜRK

Kaldırıp başını baksan bir kere

İsmini haykıran onca binlere

Koskoca bir ülke senin izinde 

Sen birdin bin oldun bizde ATATÜRK

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