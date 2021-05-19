Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
Müzisyen Mehmet Özkeleş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla seslendirdiği Atatürk Marşı'nı youtube sayfasından paylaştı.
Atatürk Marşı klibini, youtube hesabından yayınlayan Özkeleş, "Herkese merhaba, günün anlam ve önemine ithafen ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma adına bir parça seslendirmek istedim." ifadelerini kullandı.
MEHMET ÖZKELEŞ - ATATÜRK MARŞI
Seninle doğarız her On Kasım'da
Sevginle coşarız seni andıkça
İzindeyiz senin dünya durdukça
Sen birdin bin oldun bizde ATATÜRK
Yaktığın meşale hiç sönmeyecek
Bu bayrak gönderden hiç inmeyecek
Bu ulus izinde hep yürüyecek
Sen birdin bin oldun bizde ATATÜRK
Kaldırıp başını baksan bir kere
İsmini haykıran onca binlere
Koskoca bir ülke senin izinde
Sen birdin bin oldun bizde ATATÜRK
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