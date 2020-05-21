Oğlunu ve yengesini öldüren kadın konuştu!
Adıyaman’da, bipolar hastalığı nedeni ile tedavi gören Zeynep D. (27), tartıştığı yengesi Sultan D. (36) ile kendi oğlu Ali D.'yi (7) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Zeynep D., sokakta dolaşırken yakalandı. Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğünü sorması üzerine de, "Ali fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım" dedi.
Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastası Zeynep D. ile yengesi Sultan D. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zeynep D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan D. ve kendi oğlu Ali D.'nin boğazını kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan ve Ali D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
POLİSE ÖLDÜRDÜĞÜ OĞLUNUN DURUMUNU SORDU
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Zeynep D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Seynep D.'yi sabaha karşı sokakta dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye sağlık kontrolüne getiren Zeynep D., polislere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.
Zeynep D., daha sonra sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
‘ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM’
Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Zeynep D., yanındaki polislere, oğlunun durumunu sordu. Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğünü sorması üzerine de, "Ali fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım" şeklinde cevap verdi.
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