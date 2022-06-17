Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!

17 Haziran 2022 Cuma, 11:09

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde dün saat 12.30 sıralarında Cevat Ç. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu oğlu Ufuk Ç. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Cevat Ç.’yi sakinleştirmek isteyen yurttaşlar başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.



