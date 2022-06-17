Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
Sarıyer’de sokak ortasında oğluyla tartıştığı sırada sinirlerine hakim olamayan şahıs, küfürler savurarak etrafa saldırdı. Olay yerine gelerek şahsı korkutmak amaçlı silah çeken polis, saldırganı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirirken, o anlar kameraya yansıdı.
Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde dün saat 12.30 sıralarında Cevat Ç. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu oğlu Ufuk Ç. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.
Cevat Ç.’yi sakinleştirmek isteyen yurttaşlar başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.
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