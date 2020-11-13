Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
Brezilya’da koronavirüs nedeniyle eğitim uzaktan devam ederken, bir öğretim görevlisi canlı yayında ders anlattığı sırada evine giren hırsızlar tarafından alıkonularak soyuldu.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Sao Paulo Üniversitesinde öğretim üyesi olan 51 yaşındaki Mario Candido Santos’un evine, koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden canlı yayında ders anlattığı sırada 4 hırsız girdi.
AĞZINI KAPATIP EŞYALARIN YERİNİ SORDULAR
Hırsızlardan biri Santos’un ağzını kapatıp, kıymetli eşyaların yerini sordu. Santos’un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı.
KENDİSİ VE HAMİLE KIZI YARA ALMADAN KURTARDI
Santos ve soygun sırasında evde bulunan hamile kızı yara almadan kurtarılırken hırsızların çaldığı cep telefonu, bir miktar para ve bazı eşyaların Santos’a iade edildiği belirtildi.
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