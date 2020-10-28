Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası kamerada
ABD'nin New Jersey eyaletinden Porto Riko'nun başkenti San Juan'a gelen yolcu uçağında, maske takmayı reddeden kadın yolcu ile diğer yolcular arasında kavga çıktı. Kadın yolcu polis tarafından elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirildi.
ABD'nin New Jersey eyaletinden, Porto Riko'ya sefer yapan Spirit Havayolları'na ait yolcu uçağında maske kavgası çıktı. Porto Riko'nun başkenti San Juan'a iniş yapan yolcu uçağındaki bir kadının maske takmayı reddettiği ve diğer yolcularla kavga ettiği belirtildi. Kavga sırasında yaşanan arbede saniye saniye diğer yolcuların kameralarına yansıdı. Porto Riko polisinden yapılan açıklamada, maske takmayı reddeden Nyasy Veronique Payne adlı kadının, 'saldırgan, düşmanca ve meydan okuyan tavırla olayı kışkırttığı' ifade edildi. Yerel medya, polis ekiplerinin kadını elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirdiğini, kadının geceyi hapiste geçirdiğini duyurdu. Payne'in kefaletinin 150 bin dolar olarak belirlendiği bildirildi.
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