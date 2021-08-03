Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada

03 Ağustos 2021 Salı, 12:12

Olay saat 01.00 sıralarında Tarlabaşı'nda bulunan bir otelin kapısının önünde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı otelin kapısı önünde oturan Erol Sarıahmet'in (33) yanına üç kişi geldi. Saldırganlardan ikisi silahını çekerken, neye uğradığını şaşıran Sarıahmet saldırganlara karşı koymaya çalıştı. Boğuşma sırasında tabancanın biri yere düşerken diğer şüpheli ise ateş açtı. İki bacağından yaralanan talihsiz adam yere yığılırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Sarıahmet hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar ise otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapı önünde oturan şahsın yanına üç kişinin yanaştığı, silah doğruluğu, otel görevlisinin ise saldırganlara direndiği, boğuşma sırasında bir silahın yere düştüğü, bir kişinin de silahla ateş açtığı ve ardından saldırganları kaçtığı yer alıyor.