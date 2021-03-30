Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir butik otelde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 kişiyle sınırlı eğlence düzenlendi. Parti görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından pandemi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, eğlenceye tepki gösterdi.
Manavgat'ın Kızılıot Mahallesi'ndeki bir butik otel, müşterileri için bir eğlence programı düzenledi. Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde önceden duyurusu yapılan ve izinli olarak düzenlenen partide tamamı otel müşterisi olduğu bildirilen 65 kişi DJ'lerin çaldığı müzikler eşliğinde eğlendi. Jandarma ekipleri de genelge doğrultusunda saat 22.00 itibariyle müziğin kapatıldığını, etkinliğin sonlandığını belirledi.
Konuyla ilgili olarak Turizm İl Müdürlüğünün bilgilendirildiği etkinliğin bugün ve yarın devam edeceği kaydedildi. Parti görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından pandemi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, eğlenceye tepki gösterdi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen eğlence görüntülerinde müşterilerin sayısının sınırlı olmasına rağmen maske takmadığı ve zaman zaman sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gözlemlendi.
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