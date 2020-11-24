“Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı

24 Kasım 2020 Salı, 15:41

Birleşik Metal-İş’e üye Systemair HSK, Özer Elektrik ve Baldur fabrikalarındaki işçiler sendikal haklarının tanınması talebiyle bugün Ankara’ya yürüyüş başlatmak istedi, ancak polis işçilere engel oldu. Polis ile işçiler arasında yaşanan arbedede 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında metal işçilerine destek olmaya giden Maden- İş örgütlenme uzmanları Başaran Aksu ve Kamil Kartal’ın da olduğu öğrenildi.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, örgütlü oldukları fabrikalarda saat 15.00 itibariyle üretimin durdurulacağını ve vardiyalarından çıkan işçilerin de alana geleceğini açıkladı.

Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanları Kamir Kartal ve Başaran Aksu’yu Türkiye Somalı madencilerin Ankara’ya başlattığı yürüyüşle tanımıştı. Kartal, kıdem ve ücret alacakları için yürümek isteyen Somalı maden işçilerinin jandarma tarafından engellenmesini ardından “Öyle mi alay komutanı?” sorusu sosyal medyada gündem olmuştu.

Bağımsız Maden- İş’ten yapılan açıklamada, “Sendika örgütlenme uzmanlarımız Kamil Kartal ve Başaran Aksu Birleşik metal İş Gebze Şubesi önünden Metal İşçileri ile birlikte gözaltına alındı. Yolu açın” denildi.



