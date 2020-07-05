Özgür Özel: Sayın Bahçeli’ye zevkli seyirler diliyoruz

05 Temmuz 2020 Pazar, 14:04

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'nin 26-27 Temmuz'da yapılacak 37'nci Olağan Büyük Kurultayı'ile ilgili "Atatürk'ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir fırsat önümüzdedir"sözlerine yanıt verdi.

Özel, "Sayın Bahçeli’ye iyi seyirler Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz. Ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP’nin iktidarıdır. Millet ittifakının iktidarıdır. Türkiye için altın fırsatı hayata geçirecek olan kadroların ortaya çıkacağı CHP Kurultayı’nda Sayın Bahçeli’ye zevkli seyirler diliyoruz. Biz çok keyif alacağız kendisinin de keyif alacağını açıklamasından öğrenmiş olduk" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel açıklamasında, şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli, bir tek senden Cumhurbaşkanı Adayı olmaz bu Türkiye’de dediği Recep Tayyip Erdoğan’ı partisinin adayı yapmıştı. Partisindeki bir genel başkan adayı değerli bir hanımefendiyle rekabet etmemek için savrulmuş, partisini savurmuş Kurultayı Saray desteğiyle iptal ettirmiş. Partiyi ortadan ikiye yardırmış. Ve bir siyasi partinin Saraya ve Bahçeli’ye itiraz partisinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş ve bir siyasi parti meclise yeni bir grup ve yeni bir genel başkan çıkmasına ön ayak olmuştur. Kendi partisindeki durumu için bir başka siyasi parti doğmasına genel başkan olmasına. Bir başka siyasi partinin genel başkanın Cumhurbaşkanı adayı olup kendisi aday olmamasına sebebiyet veren ve bunu hazmedebilen birinin şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin Kurultayını altın bir fırsat olarak görmesi gerçekten önemlidir. Sayın Bahçeli’ye iyi seyirler Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz. Ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP’nin iktidarıdır. Millet ittifakının iktidarıdır. Türkiye için altın fırsatı hayata geçirecek olan kadroların ortaya çıkacağı CHP Kurultayı’nda Sayın Bahçeli’ye zevkli seyirler diliyoruz. Biz çok keyif alacağız kendisinin de keyif alacağını açıklamasından öğrenmiş olduk." diye konuştu.