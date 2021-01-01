01 Ocak 2021 Cuma, 16:38

Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi. Olaya üç kurtarma ekibine bağlı gemiler müdahale etti. Yerel medya, patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade ederken, olayda yaralananın olmadığı aktarıldı. Yetkililer, su altı boru hattındaki patlamanın nedenini araştırıyor.