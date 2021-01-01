Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
Meksika'nın Tabasco eyaletindeki Dos Bocas limanı açıklarında su altı boru hattında patlama meydana geldi.
Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi. Olaya üç kurtarma ekibine bağlı gemiler müdahale etti. Yerel medya, patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade ederken, olayda yaralananın olmadığı aktarıldı. Yetkililer, su altı boru hattındaki patlamanın nedenini araştırıyor.
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