Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
Antalya'da kasap ve adaklık olan işletmede çalışan Faruk K., 2 kuzuyu yarı fiyatına sattığı için kendisine kızan patronuna sinirlenip, pompalı tüfekle eylem yaptı.
İddiaya göre Erdal Gerni'ye ait kasap ve adaklık olan işletmede yardımcı olan Faruk K., sabah saatlerinde 2 kuzuyu değerinin altında fiyata bir müşteriye sattı. Bunun üzerine kasap işletmesi sahibi ve çalışanları ile Faruk K. arasında sözlü tartışma yaşandı.
Sinirlenerek işletmenin hemen arkasında bulunan evine giden Faruk K., kendisini eve kilitleyerek pencere camını kırdı. Evdeki pompalı tüfeği alarak pencereye çıkan Faruk K.'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Faruk K., polis ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çabasının ardından ikna edilerek polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri pompalı tüfeğin boş olduğunu belirledi.
Küçükbaş hayvan satışı yapan Erdal Gerni, ise olayla ilgili "Benim ortağım satması için ona iki kuzu vermiş, o da ucuza satmış. Ben de ortağıma önemli olmadığını söyledim ama Faruk kızdı, ben de polisi aradım" dedi. Gerni, Faruk K.'nın aslında iyi bir insan olduğunu belirterek, ancak madde kullandığını ve o anlarda ne yaptığını bilmediğini iddia etti.
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